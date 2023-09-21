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عندما تنقلب الأدوار.. لحظات تاريخية لأهداف سجلها حراس المرمى

21
SEPTEMBER
2023
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في لقطة تاريخية، انتزع حارس مرمى لاتسيو إيفان بروفيديل تعادلا مهما لفريقه من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن عجز زملاؤه اللاعبون في هز شباك الضيوف طوال الـ90 دقيقة.
وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 29، بهدف عن طريق اللاعب بابلو باريوس، لتستمر النتيجة على حالها حتى اللحظات الأخيرة، عندما سجل الحارس بروفيديل هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.
 
تير شتيغن ليس منهم.. قائمة أغلى حراس العالم تشعل الميركاتو
 
 
هدف بروفيديل هو الأول لحارس مرمى في دوري الأبطال منذ هدف الحارس النيجيري فنسنت إنياما في عام 2010، لمصلحة هابويل تل أبيب في مرمى ليون.
 
 
نستعرض أبرز الأهداف التي سجلها حراس مرمى في عالم كرة القدم:
 
لحظة "بطولة تركية"
 
عام 2009، أنقد التركي سنان بولات، فريقه ستاندرد لييج البلجيكي من الهزيمة أمام آي زد ألكمار الهولندي، وسجل هدف التعادل "القاتل" في الدقيقة الأخيرة.
 
بولات كان أول حارس مرمى يسجل هدفا بدون ركلة جزاء في المسابقة، وقد فعل ذلك بضربة رأس ثمينة في الدقيقة 95 أنقذت النادي البلجيكي، وساعده في التأهل لدور الـ16.
 
عقدة يوفنتوس
 
ببساطة، الألماني هانز يورغ بات هو أحد حراس المرمى الأكثر تسجيلا للأهداف في كرة القدم الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق.
 
سجل اللاعب الألماني الدولي السابق 32 هدفا في جميع المسابقات خلال مسيرته، وهو رقم مثير للإعجاب يضعه في قائمة العشرة الأوائل في القائمة على الإطلاق، ولديه الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها حارس المرمى في دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف.
 
من الغريب أن ثلاثية بات من ركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا تم تسجيلها جميعا لأندية مختلفة ولكنها جاءت ضد نفس الخصم، حيث كان يوفنتوس هو الطرف المتلقي في كل مرة.
 
جاء هدف بات الأول لصالح هامبورغ في التعادل المحموم 4-4 أمام يوفنتوس في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عام 2000.
 
الهدف الثاني ساهم في وصول باير ليفركوزن إلى نهائي 2002، وكان الهدف الافتتاحي في الفوز 3-1 على يوفنتوس في دور المجموعات الثاني.
 
وبعد ست سنوات سجل بات هدفه الثالث في البطولة، هذه المرة لمصلحة بايرن ميونيخ خلال الانتصار 4-1 على يوفنتوس عام 2010، مما أدى إلى تأهل بايرن ميونيخ إلى دور الـ16.
 
 
أليسون "منقذ الريدز"
 
ليفربول كان قريبا من فقدان مقعده المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل رأسية "المنقذ" البرازيلي أليسون بيكر، ورأسيته الشهيرة عام 2021.
 
أليسون خطف الانتصار لليفربول أمام ويست بروميتش ألبيون، في ضربة رأسية شهيرة، وليفربول تأهل للبطولة الأغلى الموسم التالي.
 
تسديدة الفايكنغ 
 
أسطورة الدنمارك بيتر شمايكل كان له نصيب من الأهداف، حين سجل لأستون فيلا هدفا أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2001، بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة.
 
هدف شمايكل لم يمنع هزيمة أستون فيلا، لكنه أدخله لائحة "الحراس الهدافين".
 
الحارس المجنون
 
يعتبر الكثيرون أن الكولومبي هيغيتا شخصية كوميدية وحيوية بفضل حركاته الشهيرة، و"ركلة العقرب" في مباراة ودية ضد إنجلترا.
 
لم يتردد هيغيتا في اللعب كمهاجم أحيانا، كما أنه سجل هدفا رائعا من ركلة حرة لفريقه أتلتيكو ناسيونال، في مرمى ريفر بليت، أثبتت أن الحارس ذو الشعر الطويل ليس لاعبا "استعراضيا" فقط.
 
 
هاتريك لحارس مرمى 
 
مثل مواطنه هيغيتا كان حارس مرمى باراغواي المحبوب خوسيه لويس شيلافيرت يتمتع أيضا بموهبة هجومية، لدرجة أنه سجل ذات مرة ثلاثية "هاتريك" من ركلات الجزاء لصالح فيليز سارسفيلد ضد فيرو كاريل أويستي.
 
 
132 هدفا للحارس الأسطورة
 
اعتزل حارس المرمى البرازيلي روجيريو سيني، الحارس صاحب أعلى معدل أهداف في تاريخ كرة القدم، في عام 2015 برصيد 132 هدفا باسمه، كل ذلك بفضل تخصصه في تنفيذ ركلات الترجيح والركلات الحرة.
 
هدفه رقم 100 الذي سجله مع ساو باولو في مرمى كورنثيانز، يعتبر من الأهداف "المجنونة" في كرة القدم البرازيلية.
 
 
أجمل هدف لحارس مرمى
 
هدف حارس مرمى جنوب أفريقيا أوسكارين ماسولوكي، الذي منح فريق باروكا التعادل أمام أورلاندو بايرتس العام الماضي، أجمل هدف لحارس مرمى عبر التاريخ.
 
"مقصية" ماسولوكي تم ترشيحها لجائزة بوشكاش، التي تمنح لأجمل هدف حول العالم خلال العام.
 
يتم تقييم حراس المرمى "المتألقين"، بقدرتهم على منع دخول الأهداف، لكن تسجيلهم لها هو ما يخلد أسمائهم في كتب التاريخ.
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