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بايرن يفوز 4-3 على يونايتد في مباراة مثيرة في دوري الأبطال

21
SEPTEMBER
2023
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أحرز بايرن هدفين في غضون أربع دقائق من الشوط الأول ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وتسبب خطأ فادح من الحارس أندريه أونانا في منح بايرن التقدم عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من ليروي ساني في الدقيقة 28.
 
وانطلق جمال موسيالا في الناحية اليسرى ومرر كرة إلى سيرج جنابري ليهز الشباك ويعزز من تفوق صاحب الأرض.
 
وأحيا راسموس هويلوند آمال يونايتد في بداية الشوط الثاني لكن ذلك لم يدم سوى لأربع دقائق.
 
واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على كريستيان إريكسن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وانبرى هاري كين ليهز الشباك في الدقيقة 54.
 
وقلص كاسيميرو الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.
 
لكن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس بعد ركلة حرة من برونو فرنانديز.
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