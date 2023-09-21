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قلق على ميسي في ميامي.. هل تعرض لإصابة عضلية؟

21
SEPTEMBER
2023
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غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الأربعاء، مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي أمام تورونتو مضطرا في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول.
 
وكان زميله في الفريق، جوردي ألبا، غادر أيضا مبكرا في الشوط الأول (34د)، مما أثار قلق المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، الذي اعتقد أن الأمر يتعلق بإصابة عضلية.
 
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مارتينو قوله بعد نهاية المباراة، إنه لا يعتقد أن "هناك إصابات عضلية" لميسي وألبا، مشيرا إلى أنه بعد التحدث مع كلا اللاعبين أصبح "أقل تشاؤما".
 
وأقر مدرب إنتر ميامي بأنه لا يفكر في تواجدهما يوم الأحد أمام أورلاندو بالدوري الأميركي، مشددا على أنه واثق من حضورهما في نهائي كأس أميركا المفتوحة يوم الأربعاء المقبل أمام هيوستن دينامو.
 
وأضاف: "إنه الإرهاق فقط، لا أعتقد أن هناك إصابة عضلية.. أعلم أن لدينا مباراة نهائية، لكن من المستحيل أن يدخلوا الملعب إذا لم يكونوا في وضع يسمح لهم بذلك".
 
يشار إلى أن اللقاء بين إنتر ميامي وتورونتو انتهى لصالح رفاق روبرت تايلور بأربعة أهداف نظيفة.
 
ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الـ25 برصيد 31 نقطة، مبتعدا بـ28 نقطة عن المتصدر سينسيناتي.
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