رونالدو في أول تعليق بعد فوز فريقه على بيرسبوليس الإيراني

احتفى قائد النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز فريقه على مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-0 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

ولم يهز النجم البرتغالي شباك الفريق الإيراني لكنه قدم أداء محترما.

وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حسابه على منصة “إكس”، صورا له مع زملائه وهم يحتفلون بأحد الأهداف وكتب: “من الرائع تحقيق الفوز.. شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا”.

وأكمل “الدون” الذي حظي باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى طهران الاثنين الماضي: “شكرا على هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق!”.