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بطولة لبنان للناشئات بكرة الطاولة الألقاب للهبش وشيري والكجك

20
SEPTEMBER
2023
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تتابعت بطولات لبنان بكرة الطاولة لكافة  العمرية للإناث تحت سنة 11 سنة,،12-13 سنة و 14-15 سنة وسجلت النتائج التالية:
 
*تحت 11 سنة:أحرزت اللقب  هيام الكجك (الحجير ميس الجبل) بعد تغلبها في المباراة النهائية على رين الخطيب (الحجير ميس الجبل) 3/0 .وحلت في المركز الثالث كل من لانا الحمصي (هومنتمن بيروت) وبيرلا شيري (بلاط مرجعيون).
 
*12-13 سنة: احرزت اللقب  بيسان شيري (الأهلي الخيام) بعد تغلبها في المباراة النهائية على مريم بيروتي (الهدى الرياضي) 3/2 الشوط الحاسم إنتهى لمصلحة شيري. وحلت في المركز الثالث كل من رينا الحسن (شاريتيه دار النور) وليلي عزيز (الجمهور).
 
*14 -15  سنة: احرزت اللقب  ياسمينا الهبش (الأهلي صيدا) بعد تغلبها في المباراة النهائية على ميا دبس (شاريتيه دار النور) 3/0 .وحلت في المركز الثالث كل من سيدرا الحسن (شاريتيه دار النور) وفاطمة بيروتي (الهدى الرياضي).
 
قاد المباريات الحكام الدوليون مي مرشد رضوان، عبير سبيتي ومصطفى الدقدوقي والإتحاديون وائل سيف الدين و جوزيف مرعب وإيلي سليمان.
 
أشرف على المباريات الحكم العام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس ونائب رئيس اللجنة ربيع حيدر وأمين السر إيلي رحباني.
 
وفي الختام وزع رئيس الإتحاد جورج  كوبلي وعضو الإتحاد ناجي حلال الكؤوس والميداليات على الفائزات.
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