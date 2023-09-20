living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبل لقاء نيوكاسل وميلان.. حادثة طعن "غامضة" لمشجع إنجليزي

20
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت الشرطة الإيطالية الثلاثاء بأن مشجعا لنيوكاسل تعرض للطعن ليل الإثنين الثلاثاء في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
 
وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة وأن "عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء".
 
وأضاف "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا".
 
وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان "الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي".
 
من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن "قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو".
 
وأضاف "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   