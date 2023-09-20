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العائد لدوري الأبطال بعد غياب 20 عاما يحبط ميلان بتعادل سلبي

20
SEPTEMBER
2023
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أحبط نيوكاسل الإنجليزي، العائد الى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاما، مضيفه ميلان وفرض عليه التعادل السلبي الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، وذلك بعدما صمد في وجه محاولات بطل المسابقة 7 مرات والتي بلغت 25 مقابل 6 فقط للضيوف.
 
ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه في الجولتين المقبلتين بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جرمان اللذين يلتقيان لاحقا على أرض الأخير.
 
وكرر نيوكاسل سيناريو زيارته الوحيدة السابقة الى ملعب "سان سيرو" في دوري الأبطال حين فرض التعادل على الجار إنتر 2-2 في الدور الثاني (مجموعات حينها) عام 2003.
 
ويشكل هذا التعادل خطوة إيجابية في مسار نيوكاسل الحالم بالسير على خطى مواطنه مانشستر سيتي حامل اللقب.
 
وبعدما اقتحم المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز، بدا مشروع نيوكاسل متسارعا أكثر مما كان متوقعا وها هو يحبط العملاق ميلان في أول ظهور له في دور المجموعات منذ موسم 2002-2003.
 
وشهدت المباراة عودة ساندرو تونالي إلى تشكيلة المدرب إيدي هاو الأساسية في مواجهة الفريق الذي تركه هذا الصيف في أكبر صفقة للاعب إيطالي، وذلك بعدما غاب عن الفوز على برنتفورد حيث بقي على مقاعد البدلاء بسبب إصابة طفيفة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2024.
 
أوروبا بطعم إيطالي.. والسيتي يطمح في تحقيق حلم دوري الأبطال
 
 
وتعامل هاو بالشكل المناسب بداية مع تجربته الأولى على الإطلاق في دوري الأبطال، لكن ميلان دخل في الأجواء تدريجيا وبدأ تهديد مرمى ضيفه إن كان عبر الوافد الجديد النيجيري صامويل شوكويزي أو المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو والبرتغالي رافايل لياو والبوسني رادي كرونيتش والفرنسي الآخر تيو هرنانديز، لكن الحارس نيك بوب كان لهم بالمرصاد.
 
ورغم بعض الفرص الأخرى لميلان، لاسيما للياو وجيرو اللذين بالغا في الاستعراض، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع 14 محاولة لصاحب الأرض خلال النصف الأول مقابل اثنتين فقط للضيف الإنجليزي الذي بدا أفضل دفاعيا في الشوط الثاني، مقفلا المساحات على لاعبي بيولي رغم تعديلات الأخير، أبرزها دخول الأميركي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رايندرز.
 
وشهدت الدقيقة 72 خروج تونالي وسط تصفيق من جمهور فريقه السابق ثم حصل ميلان بعدها بثوان معدودة على أبرز فرصه في الشوط الثاني من رأسية للياو بعد عرضية من البديل الآخر أليساندرو فلورنسي، لكن محاولة البرتغالي علت العارضة بقليل (74).
 
وتعرض ميلان لضربة في أواخر اللقاء بإصابة حارسه الفرنسي مايك مانيان، تاركا مكانه للوافد الجديد ماركو سبورتييلو الذي أنقذ فريقه في الوقت القاتل بتصديه الرائع لتسديدة شون لونغستاف.
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