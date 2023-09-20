برشلونة يمطر شباك انتويرب بخماسية في أبطال أوروبا

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تابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة أهداف من دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض المهاجم البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف.

وانتقل جواو فيليكس إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي قادما من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وسجل جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) اهداف برشلونة.

وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.