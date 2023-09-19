بطولة لبنان للفئات العمرية في كرة الطاولة الألقاب للدقدوقي وفحص والحجاوي

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استكملت فعاليات بطولة لبنان في كرة الطاولة على ملعب نادي المون لاسال عين سعاده وحطّت رحالها في الفئات العمرية للذكور لأعمار (دون 11 سنة)، (12-13 سنة) و (14-15 سنة) وسجلت النتائج التالية:

*فئة دون 11 سنة: حل في المركز الأول أحمد الحجاوي (اللواء صيدا) بعد تغلبه في المبارة النهائية على محمد الخطيب (الأهلي صيدا) 3/0 وحل في المركز الثالث كل من محمد سيف الدين (الأهلي صيدا) وآدم الحجاوي (اللواء صيدا).

*فئة 12-13 سنة: حل في المركز الأول أحمد فحص (الغدير جبشيت) بعد تغلبه في المباراة النهائية على رالف عساف (الرياضي بعبدا) 3/0 وحل في المركز الثالث كل من يوسف الحمصي (هومنتمن بيروت) وعبد الكريم البيطار (الرفاه الرياضي).

*فئة 14-15 سنة: أحرز اللقب رامز الدقدوقي (الغدير جبشيت) بعد فوزه في المباراة النهائية على هاني فحص (البراعم النبطية)3/0 وحل في المركز الثالث كل من عيسى الخطيب (الرسالة زوطر) ومحمد الدقدوقي (الرسالة زوطر).

قاد المباريات الحكام الدوليون مصطفى الدقدوقي ومي مرشد رضوان وغدير سبيتي والإتحاديون إيلي سليمان، ميشال السمعاني،محمد عليان، عبده أبو جوده ووائل سيف الدين.

أشرف على المنافسات الحكم العام رئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.

وفي الختام، توج الفائزين أمين عام الإتحاد الدكتور بيار هاني ورئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.