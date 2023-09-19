جمعية "آي.أس.كاي.أف" (لبنان) نظّمت بطولة الكاراتيه السنوية لفرق المناطق

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نظّمت "جمعية كوكوشوكورين" (آي أس كاي أف) – لبنان بطولتها السنوية في الشوتوكان كاراتيه- دو لفرق المناطق على ملاعب مدرسة الشانفيل (ديك المحدي)، بمشاركة نحو مئة وخمسين لاعب ولاعبة ضمن 8 مجموعات من مختلف فئات الأعمار (صغار، يافعين، وكبار) والأحزمة (ابيض-اسود) ضمن فرق، بحضور مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، تحت الشعار – نيجو كون 12 "لا تعتقد أنه عليك الفوز، فكر بدلاً من ذلك ألا تخسر".

أقيمت البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة والسفارة اليابانية في لبنان، حيث القی ووزع ممثل الوزارة المحامي إبراهيم شويري ممثّل الوزير الدكتور جورج كلاّس، الميداليات على الفائزين .

استهلّت البطولة بعرض للأندية المشاركة مع أعلامهم على طريقة المنتخبات الأولمبية، وذلك تحضيراً للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية. وعند اختتام البطولة تمّ توزيع الميداليات على الفائزين من الفئات الاخری.

اما الفرق فقد توزعت علی النحو الاني:

• بيروت: مدرسة ملكارت – اللويزة ونادي القلب الأقدس – الاشرفية؛

• كسروان وجبيل : مدرسة الإخوة المريميين – جبيل ونادي كوكورونوميتشي – ساحل علما؛

• المتن: مدرسة الشانفيل – ديك المحدي، مدرسة الليسيه مونتان، ونادي دير القلعة – بيت مري.

هذا وقد ساهم الرعاة الرسميون للجمعية بإنجاح هذا الحدث السنوي وهم: CS SHWEIFATY for General Contracting, Nour, Climtech, Emotions, & Lathea Construction

وجاء الترتيب كالآتي:

1- المركز الأول:المتن 9 ميداليات(4 ذهب،2 فضة و3 برونز)

2- المركز الثاني:كسروان 9 ميداليات(2 ذهب،6 فضة و1 برونز)

3- المركز الثالث:بيروت 10 ميداليات(2 ذهب و10 فضة).