اختتام المرحلة االنهائية المؤهلة لتحدي الدوحة 3X3 في قطر من تنظيم Y9 Sports

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اختتمت المرحلة االنهائية المؤهلة لتحدي الدوحة 3X3- قطر و التي تقام في لبنان من تنظيم Y9 Sports التي يرئسها قائد منتخب لبنان السابق ياسر الحاج على مرفأ عمشيت في موقع مميز يشهد لأول مرة هكذا نشاط رياضي ، بمشاركة واسعة لأبرز اللاعبين.

و قد شارك في هذه الجولة 7 فرق في فئة الرجال فوق 18 سنة من مختلف المناطق اللبنانية.

وتوزّعت الفرق المشاركة على مجموعتين تنافست في مرحلة المجموعات ثم الادوار الاقصائية (نصف نهائي و نهائي).

ونجح فريق “The Blackouts” المؤلف من الرباعي اللاعب علاء الدين ارناؤوط ، بشير ارناؤوط ،ابراهيم عوكر و كارل كسرواني من الفوز على حساب فريق "”Zix “المؤلف من محمد الزيات ،ابراهيم هندي ، احمد التقي و علي منذر وذلك بنتيجة (22-14) بعد مباراة قوية و تنافسية .

و سوف يمثل الفريق الفائز مدينة بيروت في تحدي الدوحة FIBA 3X3 Challenger-قطر في 10-11 تشرين الاول المقبل الى جانب 15 فريقاَ يمثلون مدناَ من كل انحاء العالم.

و قد اجريت هذه الدورة حسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) ، وقاد المباريات الحكمان الدوليان زياد طنوس و ريشار الحاج من الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

وفي الختام ، قام المنظمون من فريق عمل" Y9 Sports " وعلى رأسهم قائد منتخب لبنان السابق ياسر الحاج و رئيس نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي يوسف القصيفي و امينة السر النادي لودي مرعب و عضو الهيئة الادارية ومدير النادي جيلبير الزغندي بتتويح الفائزين، إضافة الى اخذ الصور التذكارية.