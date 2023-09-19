السائق السعودي اليافع عبداللـه كامل يُفاجئ الجميع في المنافسات التأهيلية للكارتينغ في دورة الألعاب السعودية

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استضافت حَلَبَة ديراب في الرياض (المملكة العربية السعودية) السباقات التأهيلية لسباقات الكارتينغ، شاركَ فيها مجموعة من المواهب اليافعة والشابة ضمت 27 سائقًا، منهم عبد اللـه بن أيمن كامل، الذي كان أصغر سائق مشارك في السباقات التأهيلية بعُمر 15 عامًا، تنافسوا على التأهل لخوض السباق النهائي الذي سيضم 15 سائقًا فقط، ويُقام في أواخر شهر نتشرين الثاني المقبل.

وتأتي هذه السباقات التأهيلية وتجارب الأداء لبطولة الكارتينغ هذه في إطار التحضير للنُسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية لكافة الرياضات حول المملكة، التي ستُقام في المدة ما بين 26تشرين الثاني و 10 كانون الأول المقبلين ، وفيها أكثر من 20 رياضة. وأُجرِيَت بالتعاون بين منُظِّمي دورة الألعاب السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

وفي مواجهة هذا العدد الكبير نسبيًا وسائقين أكبر عُمرًا وأكثر خبرةً، تمكّن عبد اللـه من فرض نفسه بجدارةٍ بين الكبار ويُحقق مفاجأة باحتلاله المركز الأول، حيث سجّل توقيت 59.579 ثانية، تبِعه عُمر بن الوليد الدريعان وسعود بن معتصم آل سعود. كما كسر عبد اللـه الرَّقْم القياسي للحلبة. وتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات، كان عبد اللـه في "المجموعة د"، حيث سجَّل التوقيت الأسرع فيها مع 59.935 ثانية، ليتأهل للسباق التأهيلي الختامي الذي فازَ به مسجِّلًا أسرع الأوقات.

وقال ععد اللـه بعد انتهاء المُنافسات: "سعيدٌ جدَّا بأن أكون أسرع سائق على الحلبة بين متسابقين خبرتهم أكبر من خبرتي، خصوصًا في هذه الحلبة. متحمسٌ لخوض سباق الكارتينغ في دورة الألعاب السعودية، علي الآن أن أستمر في إجراء التدريبات. أشكر الجهات المنظمة لتجارب الأداء، وشركة "الربيع" لدعمها لي، وفريقي، وبالتأكيد والداي وعائلتي لدعمهم لي".

وتترافق هذه النتائج مع التحضيرات المكثّفة التي أجراها عبد اللـه استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب السعودية، علمًا بأنه يواظب على خوض السباقات التي أسهمت في تعزيز ثقته وصقل مهاراته لنجح بوضع اسمه بين الكبار في غضون مدةٍ وجيزة، منها المشاركة في عددٍ من السباقات في أوروبا. هذا وقد أحرز عبد اللـه لقب بطولة المملكة العربية السعودية للكارتينغ في فئة الناشئين "جونيور" لموسم 2023، ويعمل الآن على التحضير للموسم المقبل. كما سيُشارك في المدة ما بين 23 و 28 من تشرين الأول الجاري في نهائيات "أيامي" العالمية التي ستُقام على حلبة بوريتماو في البرتغال، حيث سيكون ممثل المملكة في فئة الناشئين.