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لويس إنريكي يحذر سان جرمان من "الهوس" بدوري الأبطال

19
SEPTEMBER
2023
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قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان إن حالة الهوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تفعل شيئا شوى إلحاق الضرر بالعملاق الفرنسي، وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الثلاثاء.
 
وحصد سان جرمان لقب الدوري تسع مرات، إلى جانب العديد من الكؤوس المحلية، لكن دون أن ينجح في الوصول إلى المجد الأوروبي.
 
وفي حديث للصحفيين قبل اللعب في باريس، قال إنريكي: "عندما يكون النادي مهووسا بشيء، فهذا ليس مؤشرا جيدا. يجب امتلاك الطموح لكن الهوس لا يكون مفيدا في هذا الجانب من الحياة".
 
وأضاف: "يجب الانتظار ومتابعة كيف ستسير منافسات البطولة. كرة القدم لعبة رائعة ويمكن حدوث أي نتيجة".
 
وتابع: "يمكن أن تخوض مباراة رائعة وتخسر، ويمكن أن تلعب بشكل سيء وتفوز. نحن كفريق نلعب كل البطولات من أجل الفوز وهذا هدفنا. لدينا طموح كبير وهذا أمر ضروري".
 
وكرر ماركينيوس مدافع وقائد سان جرمان كلمات مدربه وقال "لا يوجد هوس بدوري الأبطال ولا يوجد ضغط".
 
وأوضح: "نحن نعمل لأننا ننافس والنادي لديه الإصرار للفوز بكل بطولة ومنها دوري الأبطال. نحن نعرف الطريق وهو طريق طويل".
 
وحقق سان جرمان، صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، نتائج متباينة مع لويس إنريكي، وفاز مرتين فقط في خمس مباريات بالمسابقة.
 
وخسر سان جرمان 3-2 أمام نيس يوم الجمعة، لكن إنريكي قال إن تباين الأداء في بداية ولايته هو أمر طبيعي.
 
وبيّن المدرب الإسباني: "هناك الكثير من المعلومات المطلوب تمريرها وكذلك الأفكار والمفاهيم. الفريق يستجيب بشكل رائع".
 
وتابع: "الجماهير مذهلة والدعم رائع، حتى عندما لا تكون النتائج على مستوى المأمول".
 
وواصل مدرب برشلونة السابق "لقد اكتسبت هذه الخبرة وهذه المرحلة تحتاج إلى وقت. أتحلى بالهدوء وسنقدم كرة جيدة وسنحقق نتائج جيدة، وأنا متأكد من ذلك".
 
وسيبدأ بطل فرنسا مشواره القاري أمام دورتموند في منافسات أصعب مجموعة بالبطولة الجارية، حيث تضم أيضا نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي بطل أوروبا سبع مرات.
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