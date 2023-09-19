الهلال يتعثر في أول ظهور قاري لنيمار

A + A -

أنقذ المدافع علي البليهي فريقه الهلال من خسارة أمام ضيفه نافباخور الأوزبكستاني، بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع 1-1، الإثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا.

وتقدم نافباخور في الدقيقة 52 عن طريق توما تاباتادزي، قبل أن يدرك البليهي التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فرض الهلال سيطرته من البداية وسدد نجمه البرازيلي نيمار كرة قوية تصدى لها مدافعو نافباخور (18)، وأخرى للعملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش ارتدت من أحد المدافعين (26).

وأهدر سعود عبد الحميد فرصة بعد عرضية رائعة من نيمار (45+1)، الذي كان يخوض أول مباراة له مع الهلال في دوري أبطال آسيا.

وتابع صاحب الأرض ضغطه في الشوط الثاني، لكن شباكه استقبلت هدفا خلافا لمجريات المباراة عن طريق المهاجم تاباتادزي بعد هجمة مرتدة، انفرد على إثرها بالحارس محمد العويس وسدد الكرة بقوة داخل المرمى (52).

وتصدى أوتكير يوسوبوف حارس نافباخور لتسديدة قوية للبرتغالي روبن نيفيش (55)، وأهدر مالكوم فرصة ذهبية إثر تلقيه عرضية من مواطنه ميشال دلغادو (70).

وسدد محمد كنو كرة قوية تصدى لها الحارس الذي تصدى لكرة خطيرة لنيمار (88)، قبل أن ينجح البليهي في إدراك التعادل بعد عرضية متقنة لدلغادو من الجهة اليمنى تابعها برأسه داخل المرمى (90+11).

وفي المجموعة ذاتها، خسر مومباي سيتي الهندي أمام ضيفه نساجي مازندران الإيراني بهدفين نظيفين، سجلهما إحسان حسيني (34) ومحمد رضا أزادي (62).