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دراكسلر إلى الخليج في "مهمة إنقاذ"

19
SEPTEMBER
2023
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أعلن النادي الأهلي القطري، الإثنين، تعاقده مع الجناح الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.
 
ونشر النادي صورا لدراكسلر وهو يحمل القميص رقم 7، بعد أن أجرى الفحص الطبي في الدوحة، الأحد.
 
وخرج دراكسلر من حسابات المدير الفني الإسباني لباريس سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي.
 
وسيشكل اللاعب الألماني (29 عاما) دفعة قوية لـ"العميد" الذي يعاني الأمرين في الدوري القطري، بعدما خسر المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويحتل المركز قبل الأخير.
 
ونقل النادي عن رئيسه عبد الله الملا، أنه يتطلع إلى أن يكون فريق كرة القدم "في أفضل مستوياته في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الأهلي والعودة لمكانة الأهلي في خارطة الكرة القطرية".
 
وقال رئيس النادي الذي وقع على عقد دراكسلر في ملعب الثمامة الذي استضاف مباريات في مونديال 2022: "خسارة الفريق 3 مباريات لا تعني نهاية الموسم. لا يزال الموسم طويلا".
 
كما نقل النادي عن دراكسلر "سعادته بالانضمام لمجموعة النجوم في الدوري القطري"، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الانتقال للنادي الأهلي.
 
مسيرة أوروبية
 
لمع النجم الدولي في الدوري الألماني مع شالكه الذي لعب له 168 مباراة وسجل 29 هدفا، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ بصفقة كبيرة صيف 2015.
انتقل إلى باريس سان جرمان عام 2017، علما أنه قضى الموسم الماضي معارا لبنفيكا البرتغالي.
خاض دراكسلر مع باريس خلال 5 مواسم 198 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 41 هدفا.
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