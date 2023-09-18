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رياضة "صورة" تحرم 100 ألف إيراني من مشاهدة رونالدو

18
SEPTEMBER
2023
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تسببت صورة نشرها نادي برسيبوليس الإيراني قبل عامين في حرمان 100 ألف إيراني من مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يلتقي النصر بمضيفه الإيراني، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وحرمت العقوبة التي صدرت من الاتحاد الآسيوي قبل عامين، الجماهير الإيرانية من مساندة فريقهم برسيبوليس أمام النصر، في المباراة التي تقام على أرضية استاد آزادي الشهير، والذي يتسع لـ 100 ألف مشجع.

وتعود تفاصيل العقوبة، عندما نشر برسيبوليس صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراته أمام غوا الهندي، كتب فيها: عازمون على احتلال الهند مجددا، كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عاما، ولكن عن طريق كرة القدم.

وأكد نضال بحران متحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة النصر ومضيفه بيرسبوليس ستكون بلا جماهير تنفيذا لعقوبة فرضت على الأخير في بطولة 2020-2021.

وكشف بحران في تصريحات سابقة لـبرنامج "في المرمى": مباريات الأندية الإيرانية ستكون بشكلها الطبيعي بحضور الجماهير عدا مباراة النصر وبيرسبوليس بعد أن فرضت على الأخير عقوبة منع حضور الجماهير.

وكشف بحران أن النادي الإيراني سعى جاهدا إلى تنفيذ العقوبة في مباراة أخرى، موضحا: جميع المباريات الأخرى ستقام بشكل طبيعي وحتى بعد طلب النادي الإيراني بأن يتم تنفيذ العقوبة في مباراة أخرى.

وحظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

واستلم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجادة إيرانية فاخرة تحمل اسمه مقدمة من رئيس نادي

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