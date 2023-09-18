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بطولة لبنان للفردي في كرة الطاولة الألقاب للهبش وبيروتي وفحص

18
SEPTEMBER
2023
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إستُكملت بطولة لبنان للفئات العمرية في كرة الطاولة عند الذكور لفئات (16-17 سنة)، (18-19 سنة) و (20-21 سنة) وسجلت النتائج التالية:
 
*فئة 20-21 سنة: أحرز اللقب  سعد الدين الهبش (الأهلي صيدا) بعد تغلبه على شقيقه وزميله في النادي محمد نور الهبش 3/1  وبذلك يكون سعد الدين قد أحرز لقبي الرجال وتحت 21 سنة.وحل في المركز الثالث كل من جان بول سماحة (مار يوسف بيت الككو) وشربل أسطفان (أنترانيك بيروت).
 
*فئة 18-19 سنة: أحرز اللقب محمد بيروتي (الغدير جبشيت) بعد تغلبه في المباراة النهائية على ماركو برونو حمصي (الأدب والرياضة كفرشيما) 3/0. وحل في المركز الثالث كل من كيفن باباسيرانوس (مار يوسف بيت الككو) وعدنان الهبش (الأهلي صيدا).
 
*فئة 16-17 سنة: أحرز اللقب علاء فحص (شباب بريقع الرياضي) بعد تغلبه في المباراة النهائية على بسام صفدية (اللواء صيدا) 3/2  وحل في المركز الثالث محمد فحص (بريقع الرياضي) وكريم عبدالله (اللواء صيدا).
 
قاد المباريات الحكام الدوليون مصطفى الدقدوقي ومي مرشد رضوان وعبير سبيتي والإتحاديون جوزيف مرعب، عبده أبو جوده، وائل سيف الدين ومحمد عليان.
أشرف على المنافسات الحكم العام رئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس.
 
وفي الختام وزّع أمين عام الإتحاد الدكتور بيار هاني ورئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكؤوس والميداليات على الفائزين.
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