جلخ وشاكر يعقدان لقاءات عمل في "آسيوية هانغزو" مع قيادات أولمبية لتعزيز التعاون مع الأولمبية اللبنانية

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يغادر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ والأمين العام للجنة جودت شاكر خلال الأيام المقبلة إلى مدينة هانغزو الصينية لحضور فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة للألعاب وفي دلالة واضحة على شرعية اللجنة الأولمبية اللبنانية الحالية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وستكون هذه الزيارة مناسبة يعقد خلالها رئيس اللجنة والأمين العام " لقاءات عمل " مع قيادات وشخصيات أولمبية حيث يناقشان تعزيز العلاقات وأطر التعاون مع اللجنة الأولمبية اللبنانية وتأكيد الحضور اللبناني في الإستحقاقات الخارجية رغم كل التحديات.

كما يتفقدان أفراد البعثة اللبنانية إلى الألعاب الآسيوية والتي يرئسها عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية أمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة في قرية اللاعبين ويشددان على ضرورة إلتزام أعلى معايير الأداء الفني والأخلاقي خلال المنافسات الرياضية لأجل حسن التمثيل الوطني للبنان في هذا الحدث القاري الهام .