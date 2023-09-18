living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جلخ وشاكر يعقدان لقاءات عمل في "آسيوية هانغزو" مع قيادات أولمبية لتعزيز التعاون مع الأولمبية اللبنانية

18
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يغادر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ والأمين العام للجنة جودت شاكر خلال الأيام المقبلة إلى مدينة هانغزو الصينية لحضور فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة للألعاب وفي دلالة واضحة على شرعية اللجنة الأولمبية اللبنانية الحالية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. 
 
وستكون هذه الزيارة مناسبة يعقد خلالها رئيس اللجنة والأمين العام " لقاءات عمل " مع قيادات وشخصيات أولمبية حيث يناقشان تعزيز العلاقات وأطر التعاون مع اللجنة الأولمبية اللبنانية وتأكيد الحضور اللبناني في الإستحقاقات الخارجية رغم كل التحديات. 
 
كما يتفقدان أفراد البعثة اللبنانية إلى الألعاب الآسيوية والتي يرئسها عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية أمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة في قرية اللاعبين ويشددان على ضرورة إلتزام أعلى معايير الأداء الفني والأخلاقي خلال المنافسات الرياضية لأجل حسن التمثيل الوطني للبنان في هذا الحدث القاري الهام .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   