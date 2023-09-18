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فالفيردي وخوسيلو ينقذان ريال مدريد أمام سوسيداد

18
SEPTEMBER
2023
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حول ريال مدريد تأخره إلى فوز 2-1 على ريال سوسيداد، الأحد، ليستعيد أصحاب الضيافة صدارة الدوري الإسباني بالانتصار الخامس على التوالي.
 
وحافظ فريق المدير الفني كارلو أنشيلوتي على انطلاقته المثالية بحصد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة حامل اللقب صاحب المركز الثاني الذي سحق ريال بيتيس 5-صفر، السبت.
 
وتقدم سوسيداد بعد 5 دقائق، حين مرر تاكي كوبو لاعب مدريد السابق إلى أندير بارينيتشيا في قلب منطقة الجزاء ليسجل من ثاني محاولة على مرمى الحارس كيبا أريزابالاغا.
 
وتعادل فيدريكو فالفيردي في اللحظات الأولى بالشوط الثاني، من تسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء لمست القائم الأيسر ثم سكنت الشباك، مسجلا هدفه الأول بالموسم.
 
ومنح خوسيلو التقدم للفريق الملكي بضربة رأس متقنة، بعد تمريرة فران جارسيا العرضية في الدقيقة 60.
 
وقال خوسيلو المنضم في الصيف: "أي فريق في الدوري يمكنه إلحاق الضرر بنا. يجب أن نصحح الأخطاء لأننا استقبلنا هدفا في توقيت مبكر جدا. لكننا نلعب في برنابيو وبفضل جمهورنا نجحنا في تحويل الأمور".
 
وتابع لقناة النادي الرسمية: "الأهداف التي أسجلها والنقاط التي حصدناها تجعلني أسعد شخص".
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