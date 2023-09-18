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قلق في الهلال.. شكوك حول مشاركة نيمار في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا

18
SEPTEMBER
2023
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كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أنه لم يستقر بعد على مشاركة نيمار، غدا الاثنين، في مستهل مشوار "الزعيم" في الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
 
ويستهل نادي الهلال وصيف حامل اللقب، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه نافباهور، مساء يوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.
 
وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "يعرف الجميع أن نيمار لديه كفاءة عالية بين جميع لاعبي العالم وقادر على تقديم المزيد. لكنه يشعر حاليا ببعض الآلام العضلية وسيحدد موقفه من المشاركة بعد مران يوم الأحد".
 
وأضاف المدرب البرتغالي: "سأحدد الخماسي الأجنبي المشارك في اللقاء. نتعامل مع كل مباراة وفقا للمنافس".
 
وأكمل جيسوس: "أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي. أعلم أن الهلال كان يصل للنهائي في السنوات الأخيرة ويحقق البطولة".
 
وصنع نيمار هدفا للهلال في أول ظهور له مع "الزعيم" في الدقيقة 63 من مباراته أمام ضيفه الرياض (6-1) مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
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