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رياض محرز يكشف تفاصيل إصابته بالتسمم في السعودية

18
SEPTEMBER
2023
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كشف الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أقلق جماهير "قلعة الكؤوس".
 
وكان محرز قريبا من الغياب عن مباراة الأهلي ضد التعاون التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 وجرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) السبت 16 سبتمبر لحساب الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي، لكن النجم الجزائري فاجأ الجماهير بوجوده في التشكيلة الأساسية للفريق.
 
وقال محرز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة قنوات SSC السعودية مالكة حقوق بث الدوري السعودي: "قضيت الليلة الماضية في المستشفى، وكانت لدي بعض المشاكل الصحية. لكنني حاولت تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق اليوم".
 
وأضاف: "لكن أنا الآن مع الفريق وشاركت معه في المباراة وأحاول تقديم أفضل ما لدي لمساعدته"، مؤكدا أنه يشعر بالراحة التامة في مدينة جدة.
 
وسيكون رفاق محرز أمام أول اختبار حقيقي عندما يواجهون كريستيانو رونالدو وزملاءه ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من النجوم، وذلك عندما يحل الأهلي ضيفا على النصر الجمعة المقبل 22 سبتمبر على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بقمة الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
 
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف فقط عن جاره الاتحاد صاحب المركز الثاني، ونقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.
 
وانضم محرز إلى أهلي جدة في يوليوالماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، ومنذ ذلك التاريخ لعب 5 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.
روسيا اليوم
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