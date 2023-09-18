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روما يحقق أكبر فوز له منذ 17 عاما

18
SEPTEMBER
2023
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سجل روما هدفين مبكرين ليشق طريقه نحو انتصار ساحق 7-صفر على إمبولي متذيل ترتيب الدوري الإيطالي، الأحد، وهو أول فوز لفريق المدرب جوزيه مورينيو خلال الموسم الجاري.
 
والفوز هو الأكبر لروما منذ عام 2006، عندما حقق النتيجة ذاتها أمام كاتانيا في الدوري المحلي.
 
وبعد بداية كارثية للموسم، خرج روما من منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز 12 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
 
وهز 5 لاعبين مختلفين الشباك أمام إمبولي اليائس، وهو الفريق الوحيد بالمسابقة الذي لم يسجل أي هدف ولم يحقق أي نقطة بالموسم.
 
ومنح باولو ديبالا التقدم بهدف لروما من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد في الدقيقة الثانية.
 
وأضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة عرضية من راسموس كريستنسن، قبل أن يسجل ألبرتو غراسي لاعب إمبولي هدفا بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35.
 
ولم يحاول إمبولي تعقيد المهمة على فريق مورينيو، وسجل ديبالا هدفه الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة قوية.
 
وحول برايان كريستانتي النتيجة إلى 5-صفر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل 11 دقيقة من النهاية، وأضاف الوافد الجديد روميلو لوكاكو هدفا آخر بتسديدة منخفضة في مشاركته الأساسية الأولى منذ إعارته من تشلسي الإنجليزي.
 
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وأكمل القائد جيانلوكا مانشيني مسلسل الأهداف من ضربة رأس بعد تمريرة بالكعب من كريستانتي، إثر ركلة ركنية.
 
وأصبح إمبولي أول فريق في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي يخسر أول 4 مباريات من دون هز الشباك منذ مانتوفا في موسم 1964-1965، وبادوفا بموسم 1994-1995.
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