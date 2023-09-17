living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البديل من البايرن.. ريال مدريد يضحى بنجمه للتعاقد مع الفيراري

17
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة فريق ريال مدريد استقرت على رحيل نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تخطط لسماع العروض المقدمة لرحيله بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تحقيقا لرغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وقال صحيفة آس الإسبانية، أن مستقبل اللاعب الفرنسي الدولي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد أصبح في خطر بعد اقترابه من الرحيل عن صفوف الميرنيجي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يدخل فترة غير مؤكدة من فترة وجوده في الريال، حيث يمكن أن تشهد بيعه من قبل الملكي في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ميندي لم يخوض أي مباراة في هذا الموسم بسبب الإصابة، وهو وضع تكرر كثير للاعب الذي يبلغ من العمر 28 عاما، بعد أن تعرض لإصابات خلال إقامته التي استمرت 4 سنوات في صفوف الريال، بعد أن انتقل بـ 48 مليون يورو من فريق ليون الفرنسي، حيث تعرض اللاعب للإصابة في 12 مناسبة وهو رقم كبير.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أنه في “الآونة الأخيرة، غاب ميندي عن 15 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي بسبب مشكلة عضلية، لكن ريال مدريد وقع مع زميله الظهير الأيسر فران جارسيا، وبقاء عامين فقط على عقده في البرنابيو، يمكن أن تشهد قريبًا دفع اللاعب نحو الخروج من النادي، لقد حان الوقت تقريبًا لفتح محادثات تمديد العقد مع لاعب في ريال مدريد، ولكن مثل هذه المناقشات لم تنشأ بعد بالنسبة لميندي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال مدريد فتح الباب للعروض المقدمة للحصول على اللاعب في الصيف المقبل وكانت مفتوحة في الصيف الماضي، على الرغم من عدم تقدم أي عروض، مشيرا إلى أن الريال يتطلع للحصول على خدمات اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني كبديل عن اللاعب الفرنسي الذي لم يتبقي في عقده الحالي سوى عام واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن الموسم الحالي سيحدد مسيرة ميندي في الريال، وسيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال قادر على المنافسة واللياقة البدنية، خاصة وأنه كان من ضمن نجوم بطولة دوري أبطال أوروبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   