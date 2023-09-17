البديل من البايرن.. ريال مدريد يضحى بنجمه للتعاقد مع الفيراري

A + A -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة فريق ريال مدريد استقرت على رحيل نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تخطط لسماع العروض المقدمة لرحيله بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تحقيقا لرغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وقال صحيفة آس الإسبانية، أن مستقبل اللاعب الفرنسي الدولي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد أصبح في خطر بعد اقترابه من الرحيل عن صفوف الميرنيجي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يدخل فترة غير مؤكدة من فترة وجوده في الريال، حيث يمكن أن تشهد بيعه من قبل الملكي في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ميندي لم يخوض أي مباراة في هذا الموسم بسبب الإصابة، وهو وضع تكرر كثير للاعب الذي يبلغ من العمر 28 عاما، بعد أن تعرض لإصابات خلال إقامته التي استمرت 4 سنوات في صفوف الريال، بعد أن انتقل بـ 48 مليون يورو من فريق ليون الفرنسي، حيث تعرض اللاعب للإصابة في 12 مناسبة وهو رقم كبير.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أنه في “الآونة الأخيرة، غاب ميندي عن 15 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي بسبب مشكلة عضلية، لكن ريال مدريد وقع مع زميله الظهير الأيسر فران جارسيا، وبقاء عامين فقط على عقده في البرنابيو، يمكن أن تشهد قريبًا دفع اللاعب نحو الخروج من النادي، لقد حان الوقت تقريبًا لفتح محادثات تمديد العقد مع لاعب في ريال مدريد، ولكن مثل هذه المناقشات لم تنشأ بعد بالنسبة لميندي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال مدريد فتح الباب للعروض المقدمة للحصول على اللاعب في الصيف المقبل وكانت مفتوحة في الصيف الماضي، على الرغم من عدم تقدم أي عروض، مشيرا إلى أن الريال يتطلع للحصول على خدمات اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني كبديل عن اللاعب الفرنسي الذي لم يتبقي في عقده الحالي سوى عام واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن الموسم الحالي سيحدد مسيرة ميندي في الريال، وسيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال قادر على المنافسة واللياقة البدنية، خاصة وأنه كان من ضمن نجوم بطولة دوري أبطال أوروبا.