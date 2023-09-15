ريتشارليسون: رحل من كانت أعينهم على أموالي

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قال ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه سيستعين بمختص في علم النفس لدى عودته إلى إنجلترا، بعدما ذرف الدموع عند استبداله في فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا، الجمعة.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا للاعب البرازيلي البالغ عمره 26 عاما باكيا على مقاعد البدلاء، بعدما استبدله المدير الفني في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال المهاجم الذي سجل 4 أهداف فقط في 40 مباراة مع توتنهام، لصحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، إنه "تعرض لفترة مضطربة خارج الملعب" في آخر 5 أشهر، لكن "العاصفة مرت".

وأوضح: "الآن أصبحت الأمور على ما يرام في البيت. رحل الأشخاص الذين كانت أعينهم على أموالي فقط. الآن، ستعود الأمور إلى مجراها وأنا واثق أنني سأحظى بمسيرة جيدة في توتنهام، وسأجعل الأمور تعود إلى مجراها من جديد".

وأضاف ريتشارليسون: "سأعود إلى إنجلترا وأطلب مساعدة نفسية من أخصائي نفسي للعمل على حالتي الذهنية. هذا كل شيء لأعود أقوى".

ويحتل توتنهام بقيادة مديره الفني الجديد أنجي بوستيكوغلو المركز الثاني في الدوري، والشهر الماضي أبدى المدرب ثقته في قدرة اللاعب على استعادة حسه التهديفي.

وانضم ريتشارلسون إلى توتنهام العام الماضي قادما من إيفرتون، في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.