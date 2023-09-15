ماغواير يرد على الانتقادات والسخرية

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قال مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، هاري ماغواير، الذي أصبح هدفًا للتهكّم من قبل مشجعين منافسين إنه ليس معتاداً على ذلك "لكن يمكنني التعامل معه".

وأصبح ماغواير، الذي اختير ضمن أفضل تشكيلة لنهائيات كأس أوروبا قبل عامين حين ساهم في وصول بلاده إلى النهائي قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، هدفاً للإساءات والانتقادات الساخرة نتيجة معاناته مع فريقه مانشستر يونايتد.

ورغم ما يعيشه في "أولد ترافورد"، بقي ماغواير من الركائز التي يعتمد عليها المدرب غاريث ساوثغيت في منتخب "الأسود الثلاثة" والذي منحه في التعادل مع أوكرانيا 1-1 في تصفيات كأس أوروبا 2024 مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم.

إلا أنّ ابن الـ30 عاماً كان هدفاً للإساءة والسخرية من قبل جماهير الاسكتلندية حين دخل أرض الملعب بعد استراحة شوطي مباراة الثلاثاء ضد اسكتلندا، وسجّل هدفاً عكسياً (فازت انكلترا 2-1).

وقال ماغواير للصحفيين: "لقد مررت بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية وكنت قائدًا لمانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات تقريبًا. أنت تتحمل الكثير من المسؤولية وكل ما يأتي معها، سواء أكان سيئًا أم جيدًا".

وأضاف عن مواجهة الجار الاسكتلندي على أرضه: "لقد كان شرفًا عظيمًا، وبالطبع، إنها بيئة خصمة هنا، هكذا أصف الأمر، وهم يضغطون علي. لا أستطيع أن أقول إني معتاد على ذلك، لكن يمكنني التعامل معه".

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وشارك ماغواير مع يونايتد في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وذلك في المباراة الأخيرة التي خسرها أمام أرسنال 3-1 في الدوري إثر إصابة الأرجنتيني أليساندرو مارتينيس.

وقال: "الأسابيع الأربعة الأولى كانت صعبة لأنه كانت هناك مباراة واحدة في الأسبوع ولم يقم المدرب باختياري. لكن لدينا الكثير من المباريات المقبلة الآن وأنا متأكد من أنني سألعب الكثير منها".

وقد يتسنى للمدافع الاستفادة من الإصابات العديدة في "الشياطين الحمر" للحصول على دور أكبر في تشكيلة الفريق، حيث يبدأ مانشستر يونايتد مشواره في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ضد مضيفه بايرن ميونيخ.