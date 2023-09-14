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قصة صلاح انتهت.. المفاوض السعودي يكشف كواليس “صفقة الحلم”

14
SEPTEMBER
2023
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صرح مدير كرة القدم في رابطة دوري “روشن” السعودي للمحترفين النيجيري مايكل إيمينالو، بأن قصة قدوم النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي، قد انتهت.
وكان نادي اتحاد جدة يفاوض فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن “الريدز” ومدربه الألماني يورغن كلوب تمسك باستمرار النجم المصري.

وقال مايكل إيمينالو خلال تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “قصة صلاح انتهت ونحترم اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم”.

وحول حديث الصحافة العالمية عن الدوري السعودي وتعاقداته قال المسؤول النيجيري: من الرائع أن الصحافة الأوروبية تتحدث عن الدوري السعودي فهو دليل على أنه متابع بشكل كبير، ونحن راضون جدا بما وصلنا إليه ونأمل أن تستمر لفترة طويلة، ورؤيتنا ستساعد كرة القدم في السعودية وتطوير المواهب ووصوله إلى المنتخب الأول”.

وكشف إيمينالوعن الكواليس والرسائل التي يتم استخدامها في مفاوضات أندية دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، مع أفضل نجوم العالم لإقناعهم بالانضمام إلى صفوفها، قائلا: “عندما نفاوض النجوم نؤكد لهم أنهم سيأتون إلى بطولة ستكون من الأقوى في العالم، والترحيب بهم بالقدوم إلى السعودية وتجربة العيش فيها، وأن اللاعب وعائلته سيستمتعون بالتعامل مع ثقافة مرحبة بهم وودودة”.

وأوضح مايكل إيمينالو خطة فريقه وعلاقته مع رؤساء الأندية: “خطة الدوري السعودي موضوعة بطريقة دقيقة جدا وهي ليست من قبلي فقط، والخطوة القادمة ستكون لمراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية بين جيد وسيء والتفكير بعدها في الفترة القادمة، ولم أواجه أي متاعب مع أي من رؤساء الأندية السعودية وأعتقد أنهم جميعهم يحبونني”.

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