living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب المنتخب الفرنسي يعلق على “ورطة بوغبا”

13
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استبعد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب أن يكون لاعب وسط “الديوك” ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2.

وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً، إنه “مندهش جداً، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوقه (بوغبا)، وهذا أمر صعب”.

وقرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، الإثنين، إيقاف بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين من جراء الإصابات.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد ظهر الإثنين أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بول بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة “باء” بواسطة المختبر نفسه، الذي قام بفحص العينة “ألف”.

وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوغبا تناول المنشطات عمداً، أجاب ديشامب: “لا يمكنني تخيل ذلك. استناداً إلى معرفتي به، وما يتعلق بكل ما يدور في رأسه… لكن المادة (المنشطات) موجودة، ما لم يكن هناك رأي ثانٍ (بعد الفحص المضاد)”.

وكشف ديشامب: “لقد تواصلت معه عبر الرسائل، لكن سيكون لدي الوقت للتحدث معه أكثر في الأيام المقبلة للحصول على المزيد من المعلومات”، مضيفاً “بعد ذلك، سنعرف السبب والكيفية. لا أعتقد أنه هو نفسه يعرف. لسوء الحظ، سيستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر صعب عليه، لقد دعمته دائماً بطبيعة الحال”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   