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كرة الطاولة: ماريانا سهاكيان بطلة لبنان 2023

12
SEPTEMBER
2023
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أحرزت  لاعبة نادي الندوة القماطية ماريانا سهاكيان لقب بطولة لبنان لفئة فردي السيدات وهو لقبها الثالث عشر عقب تغلبها في المباراة النهائية على مريم الهبش (الأهلي صيدا). وكانت البطولة التي أُقيمت على طاولات  نادي المون لاسال عين سعاده شهدت النتائج التالية:فازت تاليا عازار (أنترانيك بيروت) على سارة صقر (نادي1875) 4/0 وليتيسيا عازار (أنترانيك بيروت) على فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) 4/0 ومريم الهبش (الأهلي صيدا) على لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت) 4/1 وماريانا سهاكيان (الندوة القماطية) على ياسمينا الهبش (الأهلي صيدا) 4/0.
 
وفي الدور النصف النهائي، فازت ماريانا سهاكيان على ليتيسيا عازار 4/1 ومريم الهبش على تاليا عازار 4/0
 
وفي الدور النهائي فازت ماريانا سهاكيان على مريم الهبش 4/0
 
قاد المباريات الحكام الدوليون مصطفى الدقدوقي، مي مرشد رضوان وغدير سبيتي والإتحاديان جوزيف مرعب وإيلي سليمان.
 
أشرف على المباريات الحكم العام  الدكتور كميل مرعب ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس وربيع حيدر نائب رئيس اللجنة الفنية وإيلي رحباني أمين سر اللجنة
وفي الختام سلّم  رئيس الإتحاد جورج كوبلي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات الى  الفائزات.
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