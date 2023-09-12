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دموع الفرح.. مبابي يحقق أمنية طفل (فيديو)

12
SEPTEMBER
2023
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حقق الفرنسي، كيليان مبابي، أمنية طفل بإهدائه قميصه، قبل مباراة منتخب بلاده وضيفه الإيرلندي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
 
وأظهر مقطع فيديو عناق كليان مبابي لطفل وسط حضور عدد من المشجعين، قبل أن يقوم بالتوقيع على قميصه، والتقاط صورة معه، الأمر الذي جعل الطفل يذرف الدموع فرحا.
 
 
وحقق منتخب فرنسا 5 انتصارات متتالية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعالمة الكاملة برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه اليوناني والهولندي، ومن ثم إيرلندا، في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، وجبل طارق في المركز الأخير من دون رصيد.
 
ويستعد كيليان مبابي (24 عاما) مع زملائه لخوض مباراة ودية ضد مضيفه الألماني، مساء غد الثلاثاء.
 
اضغط هنا لمشاخدة الفيديو
روسيا اليوم
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