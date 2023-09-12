قل العدد.. هذه المنتخبات العربية المشاركة في أمم إفريقيا

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تأكد عدد المنتخبات العربية التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستقام في كوت ديفوار، والتي انخفض عددها عن تلك التي شاركت في نسخة الكاميرون 2022.

وتأهلت 5 منتخبات عربية لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في يناير 2024، في انخفاض بعدد المشاركين العرب في البطولة عن النسخة الماضية.

ما هي المنتخبات العربية المتأهلة؟

تأهلت 5 منتخبات عربية للأمم إفريقيا 2024 وهي:

المغرب

الجزائر

مصر

تونس

موريتانيا

انخفاض عن نسخة الكاميرون

وشارك في نسخة أمم إفريقيا في الكاميرون 2022، 7 منتخبات عربية، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وشاركت في النسخة الماضية منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى السودان وجرز القمر.

وفي تصفيات النسخة القادمة، فشلت منتخبات السودان وجزر القمر وليبيا والصومال وجيبوتي في التأهل.