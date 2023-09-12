يوم حزين للكرة المصرية.. وفاة لاعب شاب بعد معاناة مع السرطان

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غيب الموت، الاثنين، لاعب كرة القدم المصري الشاب، البدراوي ناجح، الشهير بـ"رقة العالمي"، متأثرا بإصابته بسرطان الدم.

وأعلن نادي فاركو الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وفاة لاعبه البدراوي بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بسرطان الدم" اللوكيميا" في مايو الماضي.

ويعد "رقة العالمي" من أشهر لاعبي فاركو على مستوى قطاع الناشئين، وكان قد قدم مستويات مميزة كانت كفيلة بتصعيده إلى صفوف الفريق الأول.

وقال شقيق اللاعب إن البدراوي تأثر في الآونة الأخيرة بمضاعفات المرض وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح الاثنين.

يذكر أن اللاعب الراحل يبلغ من العمر 22 عاما، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالنادي مؤخرا، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية.