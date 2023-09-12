بـ9-صفر.. البرتغال تحقق انتصارا قياسيا بالفوز على لوكسمبورج

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حققت البرتغال أكبر انتصار في تاريخها على الإطلاق بفوزها 9-صفر على لوكسمبورج ملعب ألجارفي لتحافظ على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وحسم البديل جواو فيلكس الفوز القياسي بهدف قبل دقيقتين من النهاية بعد أن سجل كل من جونسالو إيناسيو وجونسالو راموس وديوجو جوتا هدفين. كما هز ريكاردو هورتا وبرونو فرنانديز، اللذان صنعا ثلاث تمريرات حاسمة، الشباك أيضا.

وكان الرقم القياسي السابق للبرتغال 8-صفر، الذي تحقق ثلاث مرات بينها مرتان ضد ليختنشتاين (1994 و1999) ومرة واحدة أمام الكويت عام 2003.

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وفازت البرتغال بكافة مبارياتها الست في المجموعة العاشرة تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، الذي تولى المسؤولية في يناير كانون الماضي، وسجلت 24 هدفا دون أن تهتز شباكها وتتقدم بفارق خمس نقاط عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني.

وتعادل هذه النتيجة أكبر خسارة على الإطلاق للوكسمبورج التي تملك عشر نقاط وتحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف سلوفاكيا.