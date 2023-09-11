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الـ ATCL ينظّم "كورال رالي لبنان الدولي ال45" اقفال باب المشاركة على 31 سيارة

11
SEPTEMBER
2023
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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسيارات عن أسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم الذين سيشاركون في "كورال رالي لبنان الدولي الخامس والأربعين" الذي سيقام في 15 و16 و17 ايلول الجاري.
 
فلقد أقفل باب المشاركة في الرالي "أيقونة" راليات الشرق الأوسط على 31 سيارة. ويندرج السباق في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الجاري بعد راليات قطر وسلطنة عمان والأردن .تبلغ المسافة الاجمالية للسباق 634.43 كلم منها 195.34 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة وعددها 11 ستقام في كسروان وجبيل والبترون والمتن على مسار أسفلتي.
 
وعلى رأس المشاركين القطري ناصر صالح العطية(احرز لقب الرالي العام الفائت وحامل لقب رالي لبنان مرتين ) وملاحه ماتيو بوميل(اندورا) واللبناني روجيه فغالي(حامل لقب الرالي 15  مرة وهو رقم قياسي) وملاحه جوزيف مطر والعُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود  والكويتي مشاري الظفيري وملاحه القطري ناصر الكواري والكويتي يوسف الظفيري وملاحه اللبناني كارلوس حنا والاردني شاكر جويهان وملاحه اللبناني فيكين كنلدجيان.لبنانياً ، سيشارك اللبناني باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس اللذين احرزا المركز الثاني  في نسخة العام الفائت وأليكس فغالي وملاحه مارك حداد اللذين احرزا لقب المجموعة "ن" في رالي لبنان عام 2022 والياس الدهني وملاحه امين عقل اللذين احرزا لقب فئة الدفع الامامي في رالي لبنان 2022 ايضاً.
 
كما ستشارك سائقتان وهما ريا داغر وملاحتها رنا الحايك وجوانا حسون وملاحتها كلارا جانبار.اما الملاحة الثالثة  فهي دولين شلينك الى جانب السائق شربل شبلي.]
 
لائحة المشاركين
وفي ما يلي لائحة المشاركين في الرالي:
1-ناصر صالح العطية(قطر) وماتيو بوميل(اندورا) على فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2 
2-روجيه فغالي(لبنان) وجوزيف مطر(لبنان)  على فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2 
3-عبدالله الرواحي(سلطنة عمان) وعطا الحمود(الأردن)على سكودا فابيا ار5 رالي 2 
4-أليكس فغالي(لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
5-باسل بو حمدان(لبنان) وفراس الياس(لبنان) على سكودا فابيا رالي 2
6-كارل رزق(لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
7-ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر(لبنان) على سكودا فابيا رالي 2
8-مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
9-شادي فقيه(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
10-رودريك الراعي(لبنان) وروني ابو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
11-بول قصيفي(لبنان) ورواد عيسى(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
12-طارق يونس(لبنان) وسليم جليلاتي(لبنان) على فورد فييستا ار5 رالي 2
13-.........................................................
14-دافيد مزهر(لبنان) وجورج دعيبس(لبنان) على سيتروين دي اس 3
15-الياس الدهني(لبنان) وامين عقل(لبنان) على سيتروين دي اس 3
16-شربل شبلي(لبنان) ودولين شلينك(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
17-احمد خالد(لبنان) وجوزيف كميد(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
18-شاكر جويهان(الأردن) وفيكين كنلدجيان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
19-جوزيف سالم(لبنان) وسامي عواد(لبنان) على بيجو 208
20-جايسن وهبه(لبنان) واندريه مهنا(لبنان) على سكودا فابيا ار2
21-البير حايك(لبنان) ولؤي صقر(لبنان) على رينو كليو
22-وليد شلينك(لبنان) واندريه عشقوتي(لبنان) على رينو كليو
23-يوسف الظفيري(الكويت) وكارلوس حنا(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
24-رأفت المهتار(لبنان) وعمر مذكور(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
25-طوني جرمانوس(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
26-نبيل قمبز(لبنان) وكريم قمبز(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو9
27-رواد الهاشم(لبنان) وغاري كونداكجيان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
28-ريا داغر(لبنان) ورنا الحايك(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
29-جوانا حسون(لبنان) وكلارا جانبار(لبنان) على رينو كليو 
30-نضال الجردي(لبنان) وسيرج عقيقي(لبنان) على رينو كليو
31- سامي ضو(لبنان) ووسام ضو(لبنان) على بيجو 206
32-جورج شهوان(لبنان)  وكريستوفر كنلدجيان(لبنان) على سوزوكي سويفت
وفي سياق آخر، سيقام الفحص التقني والتدقيق الاداري ابتداء من بعد ظهر الخميس 15 ايلول الجاري في النادي المنظّم بالكسليك.
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