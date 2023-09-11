كرة الطاولة: الندوة القماطية بطل لبنان لفرق السيدات وأنترانيك بيروت وصيفه

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أحرزت لاعبات نادي الندوة القماطية لقب بطولة لبنان لفرق السيدات لعام 2023 بعد تغلبهن على لاعبات أنترانيك بيروت في المباراة النهائية (3-0).

وكانت البطولة ،التي إستضافها نادي المون لاسال - عين سعاده جمعت 14 ناد تأهل منهم للدور الثاني ثمانية أندية توزعوا على مجموعتين .فحل في المجموعة الأولى أنترانيك بيروت أولا" وهومنتمن بيروت ثانيا". وفي المجموعة الثانية حل الندوة القماطية أولا" والأهلي صيدا ثانيا".

وفي الدور نصف النهائي فاز أنترانيك بيروت على الأهلي صيدا 3/0 فيما فاز في النصف نهائي الثاني الندوة القماطية على هومنتمن بيروت 3/0.

وعلى المركز 3-4 فاز الأهلي صيدا على هومنتمن بيروت 3/0. فقد فازت مريم الهبش (الأهلي صيدا) على لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت) 3/0 وياسمينا الهبش (الأهلي) على نويل كيشيشيان (هومنتمن) 3/0 وفاز الثنائي مريم وياسمينا االهبش (الأهلي) على ثنائي الهومنتمن لوري ياهينيان وسيفاك تشكميان 3/0.

وعلى المركز الأول والثاني فاز الندوة القماطية على أنترانيك بيروت 3/0 .وفي تفاصيل اللقاء فقد فازت ماريانا سهاكيان (الندوة القماطية) على ليتيسيا عازار (أنترانيك) 3/0 وملك خوري (الندوة) على تاليا عازار (أنترانيك) 3/2 والثنائي ملك خوري وماريانا سهاكيان (الندوة) على ليتيسيا وتاليا عازار (أنترانيك )3/1.

وحل في المركز الخامس الأهلي الخيام بعد تغلبه على شاريتيه دار النور 3/0 الذي حل سادسا". وفي المركز السابع حلّ كل من الرياضي بيروت والفادي الأقدس.

قاد الأدوار النهائية الحكام الدوليون مي مرشد رضوان، غدير سبيتي ومصطفى الدقدوقي والإتحاديان جوزيف مرعب وإيلي سليمان.

وفي الختام، وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي والأمين العام الدكتور بيار هاني ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس الكأس والميداليات على الفائزات.

أشرف على البطولة الحكم العام الدكتور كميل مرعب ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس وربيع حيدر (نائب رئيس اللجنة الفنية) وإيلي رحباني (أمين سر اللجنة).