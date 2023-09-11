كأس ديفيس: مؤتمر صحافي لاتحاد التنس قبل ظهر الأربعاء

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يعقد الاتحاد اللبناني للتنس مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء 13 ايلول الجاري في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك للاعلان رسمياً عن لقاء لبنان وجامايكا ضمن مسابقة كأس ديفيس الذي سيقام في 15 و16 ايلول الجاري على الملعب الأول التابع للنادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس.

ودعا الاتحاد رجال وسيدات الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيشرح خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة الهامة بين لبنان وجامايكا اللذين يلتقيان للمرة الأولى ضمن مسابقة كأس ديفيس .