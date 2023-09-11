باللغة العربية.. رئيس برشلونة يوجه رسالة للمغاربة

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وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الأحد، رسالة تضامن مع الشعب المغربي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، ليل الجمعة السبت.

ونشر خوان لابورتا مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا) يتحدث فيه عن زلزال المغرب.

وقال لابورتا باللغة العربية موجها حديثه إلى الشعب المغربي: "نحن معكم. ديما مغرب".

وحصد الفيديو أكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال عدة ساعات، كما أعاد نشره أكثر من 2500 مغرد وأبدى أكثر من 23 ألفا إعجابهم فيه.

وينضم لابورتا إلى العديد من نجوم الرياضة الذين أعربوا عن تضامنهم مع المغاربة إثر كارثة الزلزال.

مبادرات وتضامن من رياضيين

فتح فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مراكش أبوابه أمام المغاربة المتضررين من الزلزال وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تبرع نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، بالدم لصالح جرحى الزلزال.

كما تبرع العديد من نجوم المنتخب ومدربه وليد الركراكي بدمائهم أيضا.

عبر العديد من النجوم الرياضيين من أمثال محمد صلاح عن تضامنهم مع المغرب على شبكات التواصل.