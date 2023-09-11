هولندا تحول تأخرها إلى فوز على أيرلندا بتصفيات أوروبا

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أحرز البديل فاوت فيخورست هدفا بالشوط الثاني لتتعافى هولندا من تأخرها بهدف مبكر وتفوز 2-1 على أيرلندا صاحبة الأرض ضمن المجموعة الثانية بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وتقدمت أيرلندا بهدف مبكر بعد أربع دقائق من ركلة جزاء نفذها آدم إيداه، لكن هولندا حصلت على ركلة جزاء وأدركت التعادل بواسطة كودي جاكبو في الدقيقة 19.

وخطف فيخورست هدف الانتصار في استاد أفيفا بعد مرور 56 دقيقة، لتتقدم هولندا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق ست نقاط خلف فرنسا، لكن يتبقى لها مباراة مؤجلة.

ولدى اليونان أيضا تسع نقاط بعد الفوز 5-صفر على منتخب جبل طارق الأحد.

وخسرت أيرلندا بذلك أربع مرات في خمس مباريات وبات مستقبل المدرب ستيفن كيني على المحك.