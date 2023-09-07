لماذا لم يتراجع مانشستر يونايتد عن ضم المغربي أمرابط بعد اكتشاف إصابته في الفحص الطبي؟

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد، تعاقد مع سفيان أمرابط رغم اكتشافه أن الدولي المغربي يعاني من إصابة وذلك أثناء خضوعه للفحص الطبي قبل إكمال إجراءات ضمه.

وانضم أمرابط مع نهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية 2023 إلى يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من فيورنتينا مقابل رسوم تبلغ حوالي 8.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بند يمكن "الشياطين الحمر" من شراء اللاعب المغربي في الصيف المقبل مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت "ميرور"، أن مسؤولي يونايتد اكتشفوا أن أمرابط كان يعاني من إصابة طفيفة في الظهر أثناء الفحص الطبي الذي خضع له قبل إكمال إجراءات انتقاله للفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ذلك لم يقف عائقا أمام إكمال الصفقة التي تمت في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

ونوهت أن مسؤولي يونايتد وافقوا على إتمام الصفقة لأنه لم يكن يعتقد أن إصابة أمرابط خطيرة.

وكان أمرابط البالغ عمره 27 عاما، اعترف بمعاناته من إصابة قوية في الظهر أثناء مشاركته مع المغرب في كأس العالم "قطر 2022".

وكاد لاعب الوسط الدفاعي أن يغيب عن فوز المغرب التاريخي بركلات الترجيح على إسبانيا في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، بسبب تلك الإصابة، لكنه قاوم بل ولعب لمدة 120 دقيقة كاملة بعد تلقيه حقنة مسكنة للألم قبل المباراة.

وغاب أمرابط عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد أرسنال 1-3 في الدوري الإنجليزي ولم يتحدد بعد موعد الظهور الأول للنجم المغربي بقميص "الشياطين الحمر".