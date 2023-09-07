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صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر غير "الملكي"

7
SEPTEMBER
2023
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فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة مدوية، إذ أكدت أن كيليان مبابي يستعد للرحيل عن باريس في صيف 2024، لكن هذا لا يعني اتجاهه إلى ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن ليفربول سيدخل في منافسة شرسة مع ريال مدريد لضم مبابي في الصيف المقبل بشكل مجاني.

الصحيفة قالت إن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب كبديل لنجمه المصري، محمد صلاح، الذي سينتهي تعاقده مع الريدز في صيف 2025، وتحسبا لرحيله المحتمل لصفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الجاري أو إلى أي نادي أخر في الصيف المقبل تحسبا لعدم رحيله مجانا في 2025.

وأوضحت أن اللاعب يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا ليفربول، إذ يمتلك اللاعب علاقة جيدة مع النادي هناك ويفضل خوض تجربة في البريمييرليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب "سوف يشعر بالإغراء" حال تلقيه عرضا مناسبا من ليفربول، لكن ريال مدريد لا يزال قادرا على ضمه.

وكان النادي الباريسي أكد قبل انتهاء الميركاتو صيف 2023 بأيام أن العلاقة مع مبابي تحسنت ومن الممكن أن يتم تجديد تعاقد اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

مؤكدين بذلك على عدم وجود أي اتفاق بين النجم الفرنسي وريال مدريد للانتقال للنادي الملكي بشكل مجاني في صيف 2024.

ويمتلك مبابي عقدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي بحلول صيف 2024، مع وجود شرط في عقده يقضي بإمكانية التجديد التلقائي لمدة موسم آخر بشرط موافقة اللاعب نفسه.

روسيا اليوم
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