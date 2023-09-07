ميسي الأكثر تتويجا.. قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها

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تكشف مجلة "فرانس فوتبول" مساء اليوم الأربعاء عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023، حيث ينتظر أن يتصدر ليونيل ميسي قائمة المرشحين.

وتصب الترشيحات في صالح ميسي المنضم هذا الصيف لإنتر ميامي الأمريكي، لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8، بفضل قيادته منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم 2022.

ومع ذلك، فينتظر أن تشتد المنافسة على الجائزة بين ميسي والمهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي توج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم كما تصدر قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

وكان مهاجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما المنضم هذا الصيف لنادي الاتحاد السعودي آخر المتوجين بالكرة الذهبية، حيث حصدها العام الماضي للمرة الأولى في مسيرته.

وكانت "فرانس فوتبول"، تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

وقبل الإعلان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عن القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023، نستعرض في هذا الرصد، أسماء الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها في 1956:

2022: الفرنسي كريم بنزيما

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2020: لم تمنح الجائزة على خلفية انتشار فيروس كورونا

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.