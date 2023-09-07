رونالدو القياسي: طموحاتي العالية جداً لن تتوقف

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أبدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رغبة متجددة بتحقيق «المزيد» مع منتخب بلاده و«الذهاب حتى أبعد» من إنجازه القياسي الذي جعله أول لاعب في التاريخ يصل إلى 850 هدفاً في مسيرته.

قال نجم النصر السعودي خلال مؤتمر صحافي قبل حصة تمرينية مع المنتخب الوطني في ضواحي لشبونة تحضيراً لتصفيات كأس أوروبا 2024: «أريد المزيد»، مضيفا: «طالما أنني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى (الطموح) عالياً جداً، يجب أن أفكر بشكل كبير»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتفل ابن الـ38 عاماً بمباراته الدولية رقم 200 في يونيو (حزيران) الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على آيسلندا، ما سمح لبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

ويلتقي أبطال أوروبا 2016 الجمعة مع سلوفاكيا في براتيسلافا ثم لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام على ملعب «الغارفي» في جنوب البرتغال.

وشدد الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات «أريد حقاً الفوز بهاتين المباراتين، إذا فزنا، فسنتأهل عملياً».

ورداً على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو «إننا نحترم بعضنا البعض» ويعتقد «أننا غيَّرنا تاريخ كرة القدم».

ويحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه «فخور» بهذا «المشوار الطويل».

وقال: «أريد الاستمرار، لأنني أشعر أنني بحالة جيدة ومفيد (للمنتخب)، لكن أي شيء يمكن أن يحدث»، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يريد «الاستمتاع باللحظة» ووضع لنفسه هدف «خوض كأس أوروبا ممتازة».

وخلال إعلانه التشكيلة لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ، تحدث المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات في التصفيات حتى الآن، قائلاً إنه «لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه، يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي».