living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميدفيديف: اللعب في طقس حار سينتهي بوفاة أحد اللاعبين

7
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجاوز دانييل ميدفيديف المصنف الثالث، الطقس الحار، ومنافسه العنيد أندريه روبليف، ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بالفوز 6-4 و6-3 و6-4 على الأب الروحي لابنته الأربعاء.

 

 

وفي طقس حار ووصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، كان ميدفيديف الأفضل في التعامل مع الرطوبة والحرارة باستاد آرثر آش من نظيره روبليف المصنف الثامن ليصعد إلى الدور قبل النهائي للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام.

ورغم الفوز، لم يكن ميدفيديف سعيداً باللعب في هذه الظروف، واشتكى اللاعب الفائز باللقب في 2021 خلال المجموعة الثالثة قائلاً: «لا يمكنكم تخيل الوضع، الأمر سينتهي بوفاة أحد اللاعبين، ثم سيبدأ الآخرون في التصرف».

وكانت نهاية معتادة لروبليف الذي ودع إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة التاسعة من دور الثمانية، كما أنها الهزيمة الثالثة أمام صديقه ميدفيديف والثانية في أميركا المفتوحة.

وسبق أن خسر روبليف أمام مواطنه الروسي في دور الثمانية في أميركا المفتوحة 2020، وأستراليا المفتوحة 2021.

وافتقرت المواجهة الروسية للحماس والإثارة مثلما حدث في مواجهة الأميركيين فرنسيس تيافو، وبن شيلتون مساء الثلاثاء.

وقال ميدفيديف: «الأمر الوحيد الجيد في هذه الأجواء هو معاناة كل منا. في المعتاد لا يعاني أحد اللاعبين لذا فالوضع كان صعباً عليناً. صراحة، في نهاية المجموعة الأولى كنت أعاني لرؤية الكرة. أعتقد أنني لعبت بالإحساس».

وأضاف: «كنت أذهب وأحاول رد الكرة ومتابعتها، وروبليف فعل الأمر ذاته».

وبدأ روبليف المباراة بقوة وتقدم 3-صفر، لكن ميدفيديف انتفض ليفوز بستة من الأشواط السبعة التالية ويحسم المجموعة لصالحه.

وكانت بداية تنذر بالكثير لروبليف بالنظر إلى سجل ميدفيديف المثالي بالفوز في 25 مباراة في فلاشينج ميدوز عندما يحسم المجموعة الأولى لصالحه.

وحرم الطقس اللاعبين من الوصول إلى إيقاعهما، وزاد كسر الإرسال في المجموعتين التاليتين.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال مرتين في المجموعة الثانية قبل أن يحسمها ميدفيديف بكسر إرسال آخر.

ولم يستسلم روبليف عند تأخره 5-4 في المجموعة الأخيرة، وأنقذ أربع فرص لحسم المباراة لكن في النهاية نجح ميدفيديف في كسر إرساله من الفرصة الخامسة ليبلغ الدور قبل النهائي.

وقال ميدفيديف «في بعض الأحيان كنت أقول يا إلهي يبدو أنه لا يستطيع الركض... لكن في أحيان أخرى كنت أقول متى سيشعر بالإرهاق؟. لكن في النهاية كنا مرهقين».

وأضاف: «لذا فالأجواء كانت قاسية وكان فوزاً صعباً جداً».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   