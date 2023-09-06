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بعد حديثه عن “المونديال المزور”… فان دايك يرد على فان خال

6
SEPTEMBER
2023
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رد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بقوة على مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان خال بعد أن ادعى أن كأس العالم 2022 تم تزويرها لصالح ليونيل ميسي والأرجنتين.

ماذا قال فان خال؟

نقلت شبكة “ESPN”، الثلاثاء، عن فان خال قوله:

  • لا أرغب في التحدث عن المونديال الماضية وما حدث فيها.
  • إذا رأيت كيف سجلت الأرجنتين الأهداف وكيف نسجل الأهداف وكيف تجاوز بعض لاعبي الأرجنتين الحدود ولم تتم معاقبتهم، فأعتقد أن كل هذا مجرد لعبة مخطط لها مسبقا.
  • أعني كل ما أقوله بذلك.
  • هل كان على ميسي أن يصبح بطلا للعالم؟ أعتقد ذلك، نعم.

كيف ردّ فان دايك؟

وفق موقع “سبورتس كيدا”، فإن فان دايك ردّ على مدرب منتخب هولندا السابق، بالقول:

  • سمعت تصريحه هذا الصباح.
  • يمكن لفان خال أن يقول ما يحلو له، لكنني لا أتفق مع وجهة نظره.
  • أنا غير مقتنع بما يقول ولا أستطيع أن أشاركه هذا الرأي.
  • حتى المنتخب الهولندي لا يتبنى نفس الفكرة.
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