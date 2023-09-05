أميركا تستعيد بريقها أمام إيطاليا وتحلّق نحو نصف نهائي مونديال السلة

واصل منتخب الولايات المتحدة مشواره في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 بعدما أطاح بمنتخب إيطاليا بالفوز عليه بنتيجة 100-63، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات دور ربع نهائي.

واستعاد المنتخب الأميركي البطل القياسي كبريائه على حساب إيطاليا بعد الخسارة امام ليتوانيا في آخر مواجهات الدور الرئيسي، وترشح أبناء "العم سام" إلى دور نصف النهائي لينتظروا الفائز من ألمانيا ولاتفيا.

واستقبلت صالة مول أوف آسيا أرينا بمدينة باساي في الفلبين مواجهة أميركا وإيطاليا، وبدأت عند الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش GMT.

ودخلت أميركا أجواء المباراة بسرعة ولم تظهر أي رحمة بالمنتخب الإيطالي، حيث أنهت الشوط الأول بفارق 22 نقطة، بنتيجة 46-24 (حسمت الربع الأول بـ24 نقطة مقابل 14، و22 مقابل 10 في الربع الثاني).

وضرب المنتخب الأمريكي بقوة خلال الشوط الثاني بالربع الثالث وحسمه بنتيجة 37-20، فيما حققت إيطاليا تفوقًا شرفيًا خلال الربع الرابع والأخير وفازت 19-17.

وتألق اللاعب مايكل بريدجز مع منتخب أميركا اليوم امام إيطاليا وخطف الأضواء من زميله أنتوني إدواردز، حيث توج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله 24 نقطة كأفضل هداف في المباراة.

وسجل إدواردز 3 نقاط فقط ضد إيطاليا اليوم، وهو الهداف الأول لمنتخب أمريكا خلال الخمس مباريات الماضية في البطولة بتسجيله 101 نقطة.

بينما جاء النجم الإيطالي سيموني فونتيكيو في المرتبة الثانية بقائمة هدافي المباراة خلف بريدجز بتسجيله 18 نقطة، متساويًا مع الأمريكي تيريز هاليبورتون في المركز الثالث بتسجيله 18 نقطة ايضًا.