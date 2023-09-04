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راموس يكشف هوية فريقه الجديد

4
SEPTEMBER
2023
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أعرب المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس عن سعادته بالعودة إلى إشبيلية، مؤكّداً بذلك تقارير صحافية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 حزيران الماضي “إنه يوم مميز جدا، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية”.

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاما والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى فريقه الأسبق ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات “أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن”.

وبحسب الصحف المحلية، فإن راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

وذكر موقع “BEFOOTBALL”، أن راموس سيتقاضى مع إشبيلية راتبا سنويا لا يتعدى 1 مليون يورو، علما بأن المدافع المخضرم تلقى عرضا من اتحاد جدة تضمن حصوله على راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون يورو، وعرضا آخرا من تركيا قيمته 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

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