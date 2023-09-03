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هالاند يواصل هواية كسر الأرقام القياسية.. منها رقم لمحمد صلاح

3
SEPTEMBER
2023
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أصبح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يساهم في تسجيل 50 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعد مباراته فريقه مانشستر سيتي وضيفه فولهام (5-1)، اليوم السبت.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ضيفه فولهام، على ملعب "الاتحاد"، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة "للبريمير ليغ".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل هالاند بهذه الثلاثية التاريخية إلى هدفه رقم 41 إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، ليساهم بذلك في تسجيل 50 هدفا أحرزها خلال 39 مباراة فقط، منذ انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2022، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ "البريميرليغ" محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم المهاجم الإنجليزي أندي كول (50 إسهاما تهديفيا في 43 مباراة).

بينما أفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أيضا، بأن هذا الـ"هاتريك" اليوم هو الخامس بالنسبة للمهاجم النرويجي في الدوري الإنجليزي، ليتفوق بهذا الرصيد على عدد من أساطير المسابقة مثل محمد صلاح، دوايت يورك، فيرناندو توريس، كارلوس تيفيز، تيدي تشيرينغهام، جيمي فلويد هاسيلبانك وجيرمين ديفو.

وينفرد إيرلينغ هالاند (23 عاما)، هداف الموسم الماضي للدوري برقم قياسي برصيد 36 هدفا، بصدارة الموسم الحالي أيضا، برصيد 6 اهداف، متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه، الإيرلندي إيفان فيرغسون مهاجم فريق برايتون، والنيجيري تايوو أونيي مهاجم نادي نوتينغهام فورست

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