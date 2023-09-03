وقال كلوب: "موعد إغلاق سوق انتقالات السعودية بعد 20 يوما من موعد الإغلاق الأوروبي أمر ليس جيد".

وأضاف: "السلطات الكروية الأوروبية عليها أن تبلغ السعودية بأنهم إن أرادوا التعامل مع أندية أوروبا، فعليهم إغلاق سوق الانتقالات في نفس التوقيت الأوروبي".

وتأتي تصريحات كلوب وسط مخاوف جماهير ليفربول، من استمرار الاتحاد السعودي بالمحاولة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل المحاولة الأولى.

وتختلف المصادر حول موعد إغلاق سوق الانتقالات السعودي، حيث أشارت سكاي سبورتس إلى أنه يصادف يوم 7 سبتمبر المقبل.

بينما أشار مصدر آخر إلى أنه يصادف يوم 20 سبتمبر المقبل.

ويستطيع الاتحاد التوقيع مع صلاح، حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات البريطاني.