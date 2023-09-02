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نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024.. بمشاركة ليفربول

2
SEPTEMBER
2023
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أسفرت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للموسم (2023-2024) التي جرى سحبها اليوم الجمعة في موناكو، عن مجموعة سهلة بالنسبة لفريق ليفربول الإنجليزي.

وأوقعت القرعة فريق ليفربول في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من، لاسك النمساوي، ويونيون سان جلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

ويشارك فريق ليفربول، في الدوري الأوروبي هذا الموسم، عقب فشله في دخول "المربع الذهبي" للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم.

وستكون كتيبة "الريدز" بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، ونجمه المصري محمد صلاح، مطالبة بحصد لقب الدوري الأوروبي، وذلك من أجل تعويض الجماهير بالإخفاق في بلوغ دوري أبطال أوروبا، التي توج بلقبها في عام 2019.

وفي ما يلي نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024:

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، فرايبورغ الألماني، باتشكا توبولا الصربي

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي، مارسيليا الفرنسي، برايتون الإنجليزي، أيك أثينا اليوناني

المجموعة الثالثة: غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني، سبارتا براج التشيكي، أريس ليماسول القبرصي

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي، سبورتنغ لشبونة البرتغالي، شتورم غراس النمساوي، راكوف تشيستوخوفا البولندي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، لاسك النمساوي، يونيون سان جلواز البلجيكي، تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، رين الفرنسي، مكابي الإسرائيلي، باناثينايكوس اليوناني

المجموعة السابعة: روما الإيطالي، سلافيا براج التشيكي، شيريف تيراسبول المولدوفي، سيرفيت السويسري

المجوعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني، قراباغ الأذربيجاني، مولده النرويجي، هاكن السويدي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الأربعاء 22 مايو 2024، موعدا لإقامة المباراة النهائية للدوري الأوروبي، على ملعب "أفيفا" بمدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا.

يذكر أن نادي إشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" برصيد 7 القاب، فاز بلقب نسخة الموسم الماضي، على حساب روما الإيطالي، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح، مما منحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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