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ميسي يغير القواعد… ويرفع “الأسعار” بشكل جنوني

1
SEPTEMBER
2023
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لا يبدو أن الهوس بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سينتهي قريبا، على الأقل في الدوري الأميركي، حيث تشتري الجماهير التذاكر بأسعار باهظة لمشاهدته.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن أسعار تذاكر مباراة فريق ميسي إنتر ميامي مع منافسه لوس أنجلوس في الدوري المحلي، الأحد، ستكون الأعلى على الإطلاق في مواجهة رئيسية في هذا الدوري.

ونقلت عن موقع للتجارة الإلكترونية اسمه “TICKPICK” أن معدل سعر تذكرة مباراة ميسي في البداية بلغ 690 دولارا، بزيادة قدرها 527 بالمئة على المعدل العام لأسعار تذاكر الدوري الأميركي.

لكن مع اقتراب موعد المباراة ارتفع السعر، فأصبحت أرخص تذكرة نحو 785 دولارا، وهو ما يوازي راتب شهر كامل في بعض الدول.

ودون ميسي تنخفض الأسعار بشكل حاد، فمثلا المباراة التالية لنادي لوس أنجلوس تنخفض أثمان تذاكرها بنسبة 80 بالمئة، لتصبح أقل من 151 دولارا.

ويبلغ المعدل العام لأسعار التذكر في الدوري 110 دولارات، وذلك قبل أن ينضم النجم الأرجنتيني إلى نادي إنتر ميامي.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة “TICKPICK”، بريت غولد برغ، إن الأسعار الجديدة ربما تصبح السقف الأقصى الذي تصل إليه.

وأضاف أن السوق قد يدفع أسعار التذاكر صوب الاستقرار عند مستوياتها الحالية، مع أن هناك إمكانية لزيادة أخرى في السعر مع الإقبال الكبير على مباريات ميسي.

وكان إنتر ميامي قد بدأ في جني ثمار صفقة انتقال ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جرمان، الصيف الحالي، سريعا.

وعلى سبيل المثال، سجلت المباراة الأولى لميسي ارتفاعا كبيرا في أثمان التذاكر، ووصل سعر بعضها إلى أكثر من 110 آلاف دولار.

أما متوسط سعر التذاكر فبلغ 487 دولارا، وسافر بعض المعجبين بميسي مسافة تزيد على ألف كيلومتر لحضور مباراة الفريق ضد نادي كروز آزول المكسيكي، أواخر يوليو الماضي.

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